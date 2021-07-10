Российские власти, по сведениям издания URA.RU, вернулись к обсуждению идеи переноса выборов в ГД на конец года

Российские власти, по сведениям интернет-издания URA.RU, вернулись к обсуждению идеи переноса выборов в ГД на конец года или следующую весну. Как сообщили изданию источники, близкие к Кремлю, это связано с нарастающей третьей волной коронавируса и непопулярными мерами властей по борьбе с заболеваемостью, которые не способствуют укреплению рейтинга партии власти. Впрочем, как утверждает один из источников, шансов на перенос выборов не так много — выборы объявлены, кандидаты уже открывают избирательные счета и ведут кампанию. В беседе с URA.RU зампред ЦИК Николай Булаев сказал, что перенос даты голосования не обсуждается.

Политолог Кирилл Рогов считает, что перенос выборов – это логичный предмет обсуждения в обстоятельствах роста заболеваемости. Такое мнение Кирилл Рогов высказал «Эху Москвы».