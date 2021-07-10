Z Архив новостей новости
5 2 6 452
18:12, 10 июля 2021

Российские власти, по сведениям издания URA.RU, вернулись к обсуждению идеи переноса выборов в ГД на конец года

Российские власти, по сведениям интернет-издания URA.RU, вернулись к обсуждению идеи переноса выборов в ГД на конец года или следующую весну. Как сообщили изданию источники, близкие к Кремлю, это связано с нарастающей третьей волной коронавируса и непопулярными мерами властей по борьбе с заболеваемостью, которые не способствуют укреплению рейтинга партии власти. Впрочем, как утверждает один из источников, шансов на перенос выборов не так много — выборы объявлены, кандидаты уже открывают избирательные счета и ведут кампанию. В беседе с URA.RU зампред ЦИК Николай Булаев сказал, что перенос даты голосования не обсуждается.

Политолог Кирилл Рогов считает, что перенос выборов – это логичный предмет обсуждения в обстоятельствах роста заболеваемости. Такое мнение Кирилл Рогов высказал «Эху Москвы».


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ну вот и всё Зная бюрократию немцев, зная бюрократию ОЗХО, представить себе такое можно только в одном случае: все было разыграно заранее…

5 103 6 12728 15:31
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

In varietate concordia C точки зрения ценностей Евросоюза принципиально важно, чтобы дети младшего школьного возраста разбирались во всех тонкостях гендерно-сексуальных предпочтений некоторых взрослых, практикуя их на собственных теле и психике…

5 137 6 18139 04.07
Интервью 2021

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский председатель федерального политкомитета партии «Яблоко»

Это популизм, который ведет к тому, что в стране появляются новые и новые уголовные дела. Вот из-за того, что их дурачат. Так вот, я говорю: дорогие, уважаемые сторонники Алексея Навального, это ваше право, но мы вот эту всю политику проводить не будем…

5 170 6 23914 09.07
#слушать 47:51 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Интервью Особое мнение

Александр Проханов гость: Александр Проханов публицист, писатель

Этому потоку диффамации, этой русофобии противопоставляется концепция патриотизма. Мы должны поверить, что мы живем в восхитительной стране, с потрясающим народом, самым трудолюбивым, самым терпеливым…

5 88 6 12868 06.07
#слушать 35:26 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

В лучших традициях королевской пропаганды Жду взрыва возмущённых голосов в США, ФРГ, Франции, Нидерландах и, конечно, Прибалтике под слоганом «В Британии душат свободу»...

5 185 6 27956 06.07
Блоги

+ Григорий Явлинский: Те, кто хочет голосовать за Навального, за «Яблоко» голосовать не надо Григорий Явлинский: Те, кто хочет голосовать за Навального, за «Яблоко» голосовать не надо Политик сказал, что «Яблоко» — не трамвай по доставке и не такси…

5 375 6 59497 08.07
8читать ;смотреть
Блоги

Леонид Гозман политик

Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…

5 252 6 41771 04.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Чей Крым, Майкл? Он наш, он мой Международное право? Оно, конечно, есть, разное, избирательное, гибридное, деформированное, но вы о чём?..

5 159 6 28820 04.07
Блоги

Борис Титов Председатель Партии Роста

Партия Роста: зачем всё это? Так стоит ли тратить деньги, время, нервы и даже терять репутацию, когда результат совершенно непредсказуем? Есть ли смысл участвовать в выборах, когда выборы – это уже не совсем выборы? Мы решили, что есть…

5 33 6 6431 07.07
Блоги

Алексей Мельников публицист

Наелись контрсанкций За контрсанкциями стоит сила инерции. Наверное, эмоции. Но, по существу, в них нет практического смысла. Это был неудачный государственный эксперимент…

5 88 6 17120 08.07
Блоги

Артём Дзюба: Это наша общая вина и ответственность Станислав Саламович, спасибо вам за чемпионат мира, спасибо за попадание на чемпионат Европы. Жаль, что так сложилось на ЕВРО…

5 63 6 14504 09.07
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

О Вкусвилле, Тбилиси и обыкновенных людях Всегда будут социальные инженеры из зарубежных спецслужб, которые используют полярность мнений для организации протестов и диверсионной работы в чужих странах. Их KPI — количество спровоцированных гражданских войн…

5 30 6 7535 07.07
Блоги

Блог «Новой газеты»

Гибель «Курска». Главная тайна власти Татьяна Лазарева и Елена Милашина — в аудиопроекте «Продолжение следует»

5 116 6 29897 13:03
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ О замене депутатов Госдумы искусственным интеллектом О замене депутатов Госдумы искусственным интеллектом Данные результаты опросов – это не столько доверие искусственному интеллекту, сколько недоверие депутатам…

5 62 6 16023 06.07
8читать ;смотреть
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Вкус вил (л) Менеджерам грозила смертельная угроза? Вроде бы нет. Может быть, смертельная угроза нависла над бизнесом? Что, вот прямо до такой степени, чтобы публично и поименно извиняться перед гомофобами…

5 427 6 119020 05.07
Блоги

Константин Ремчуков главный редактор и гендиректор «Независимой газеты»

О консолидации власти Си Цзиньпином Символическая дата — хороший повод поговорить о конкретных тенденциях развития страны…

5 99 6 27464 04.07

Популярное за неделю

Новости

Байден позвонил Путину и сделал предупреждение, что США предпримут действия в ответ на российские хакерские атаки За менее чем через месяц после саммита Байдена и Путина в Женеве российские хакеры совершили две серьезные атаки на США…

5 4 6 157109
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это само по себе смешно, когда Путин решает вопросы, которые решаются на уровне ЖЭКа, но еще смешнее, когда оказывается, что даже их он не может решить…

5 60 6 111146 03.07
#слушать 46:44 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Вы рады, что Станислава Черчесова уволили с поста тренера сборной по футболу?
5 25 6 8588 08.07
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Колоться и умирать В России официально около ста заражений на сто тысяч за неделю. Но в Германии этому никто не верит…

5 140 6 309056 09.07
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Путин готовится к войне Путин готовится к войне Эпизод c прямой линии Путина про эсминец Defender. «Хотели бы потопить — потопили бы»...

5 291 6 285741 03.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9180295
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4960649

Сегодня в эфире