Пассажиры пожаловались на огромные очереди в Шереметьево

В московском аэропорту это объяснили необходимостью выполнять коронавирусные требования.

Зал почти битком заполненный людьми. Длинные хвосты к стойкам регистрации. Пассажиры спешащие с чемоданами. Некоторые из них без масок и почти никто не соблюдает социальную дистанцию. Такой возможности просто нет. Все это видно на кадрах, появившихся сегодня в интернете. Из-за такого столпотворения многие не успевают на свои рейсы, сотрудники аэропорта пытаются вызвать их из очереди, чтобы пропустить вперед.

Позже в пресс-службе воздушной гавани сообщили, что такая ситуация возникла из-за необходимости проверять наличие у пассажиров международных рейсов ПЦР-тестов, их срока действия и соответствия персональным данным. На все это требуется дополнительное время и увеличивает нагрузку на стойки регистрации. В аэропорте заверили, что в целях урегулирования ситуации выделяются дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для содействия пассажирам. Кроме того, в аэропорту организовано информирование о предупреждении распространения коронавируса. В частности транслируется информация о необходимости соблюдения мер профилактики и прохождения вакцинации. А в зонах выдачи багажа — о необходимости тестирования прибывших из-за границы. В аэропорте круглосуточно работают пункты для сдачи экспресс-тестирования на COVID-19 и пункты вакцинации.

В дирекции подчеркнули, что Шереметьево работает в штатном режиме в условиях увеличенного количества рейсов на международных и внутрироссийских направлениях в летний период.