В результате лесных пожаров в Челябинской области погиб один человек

По данным местной администрации, площадь активного горения составляет 20 га, сгорели десятки домов, за медпомощью обратились 18 человек. Ранее губернатор Теслер заявил, что все пострадавшие получат единовременную выплату в 10 тыс. руб., а в случае утраты имущества от 50 до 100 тыс. рублей.

Сегодня глава областной администрации докладывал Владимиру Путину о ходе тушения. Замглавы МЧС России Илья Денисов прибыл в Челябинскую область и рассказал, что пожарные успешно справляются с тушением лесных пожаров.

Жители одного из посёлков в интервью интернет-изданию Readovka сказали, что спасателей не хватает, и они готовы тушить пожар сами. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер накануне посетил несколько пострадавших населённых пунктов. Он пообещал восстановить дома и помочь людям.

Руководитель лесного отдела Гринпис Алексей Ярошенко уверен, что в начале пожара виноват человеческий фактор. Об этом он рассказал в интервью «Эху Москвы». Ярошенко отметил, что переданные регионам лесные полномочия финансируются меньше, чем нужно, и на такие деньги сложно выстроить хорошую систему охраны.