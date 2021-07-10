Злоумышленник ранил ножом двух человек во французской коммуне Кле-Суйи

Как сообщает телеканал Бэ-эф-эм, инцидент произошел в торговом центре. Один из клиентов поссорился с сотрудником из-за выставленного счета, после чего нанес ему ножевые ранения. В конфликт вмешался третий человек, которого злоумышленник также ударил ножом. Как сообщил в «Твиттере» глава МВД Франции Жеральд Дарманен, преступник задержан. Один из пострадавших доставлен в реанимацию. Состояние второго оценивается как тяжелое, он госпитализирован.