Число жертв в результате обрушения жилого дома в Майами возросло до 86

Спасатели извлекли из-под обломков еще семь тел погибших. По данным властей, 43 человека числятся пропавшими без вести. Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. Причины до сих пор не установлены. 7 июля власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших.