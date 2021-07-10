Число жертв в результате обрушения жилого дома в Майами возросло до 86

Спасатели извлекли из-под обломков еще семь тел погибших. По данным властей, 43 человека числятся пропавшими без вести. Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. Причины до сих пор не установлены. 7 июля власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших.
2021-07-10T17:35:31+03:00
2021-07-10T17:35:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:35, 10 июля 2021
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