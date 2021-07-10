В Минюсте США обеспокоены заявлениями экс-президента Дональда Трампа о возможном восстановлении его в должности

В ведомстве, как передает CNN, назвали их опасными и способными спровоцировать новые волны насилия у сторонников прежней администрации. В конце июня Трамп в интервью изданию Just the News не исключил, что может вернуться к исполнению обязанностей главы государства, если выборы 2020 года будут признаны сфальсифицированными.