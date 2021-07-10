Полпред президента в СКФО утверждает, что Путин поддержал идею создания в Росгвардии отдельных казачьих подразделений

Полпред президента в СКФО Юрий Чайка утверждает, что Владимир Путин поддержал идею создания в составе Росгвардии отдельных казачьих подразделений. По словам Чайки, который выступал автором инициативы, казачьи подразделения могут находиться по месту их дислокации, т.е по месту жительства казаков.
2021-07-10T17:34:01+03:00
2021-07-10T17:34:01+03:00
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17:34, 10 июля 2021
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