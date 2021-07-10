Лодка с восемью пассажирами, включая троих детей, врезалась в бетонное ограждение в Дудергофском канале Петербурга

Как передает ТАСС со ссылкой городское управление МЧС, после столкновения все находившиеся в лодке оказались в воде. Они спасены и госпитализированы. Как передает телеграм-канал БАЗА со ссылкой на очевидцев, все взрослые в лодке были пьяны, но официально это не подтверждено.