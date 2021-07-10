Политолог Рогов считает логичным обсуждение переноса выборов из-за коронавируса

Политолог Кирилл Рогов считает логичным обсуждение переноса выборов из-за коронавируса. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Действительно очень серьезная ситуация с пандемией. И, в сущности, мне кажется, что обсуждение любых возможных мер, вплоть до сдвига выборов, это вполне нормальная тема для обсуждения. Факт в том, что у нас очень сильный всплеск и его финальный масштаб еще непонятен» – отметил Рогов.

Политолог сомневается, что перенос может быть выгоден кому-то по политическим причинам. «Конкретных интересантов нет, так как нет пока никакой интриги, нет какого-то напряжения. Поэтому, мне кажется, что это спекуляции, что кому-то выгодно. Это логичный предмет обсуждения в данных обстоятельствах» – объяснил Рогов.

Сегодня интернет-издание «Ура.ру» со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщило, что власти обсуждают переноса выборов с сентября на конец 2021 года или весну 2022 в связи с третьей волной коронавируса и введенными в регионах ограничениями.