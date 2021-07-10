Распространение штаммов коронавируса опережают темпы вакцинации по всему миру

На это обращает внимание ВОЗ. По словам главы организации Тедроса Гебрейесуса, многие страны столкнулись с т.н. «вакцинным национализмом». В этой связи в ВОЗ не исключают, что пандемия может продлиться до 2023 года.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Страны Евросоюза уже получили партию вакцины от коронавируса, чтобы иметь возможность полностью привить по крайней мере 70% взрослого населения.

«Европейский союз сдержал своё слово. В эти выходные мы доставили достаточное количество вакцин в государства-члены ЕС. Наша кампания по вакцинации значительно ускорилась с начала года. Наш совместный подход увенчался успехом. Потому что мы выйдем из этого кризиса только вместе. Но Ковид-19 ещё не побеждён. Мы готовы поставлять больше вакцин, в том числе против новых штаммов. Теперь наши страны должны сделать всё возможное для увеличения вакцинации. Только тогда мы будем в безопасности», — сказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что к завтрашнему дню будет распределено около 500 миллионов доз, чтобы Евросоюз смог обеспечить вакцинацию.