ЦИК, единороссы и коммунисты утверждают, что не обсуждают перенос выборов в Госдуму из-за ситуации с коронавирусом

Центризбирком, единороссы и коммунисты утверждают, что не обсуждают перенос выборов в Госдуму из-за ситуации с коронавирусом. Зампред ЦИК Николай Булаев, а также несколько членов комиссии сообщили «Интерфаксу», что им неизвестно об обсуждении переноса даты предстоящих парламентских выборов на более поздний срок. «Такого вопроса нет в повестке дня», — заверил агентство источник, близкий к администрации президента.

«Единая Россия» продолжает подготовку к голосованию, намеченному на сентябрь. Никакие другие варианты не обсуждаются, сказал ТАСС замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов. Он также отметил, что говорить о падении рейтингов единороссов некорректно.

В КПРФ не видят серьезных оснований для переноса выборов. Попытки обсуждать этот вопрос — нарушение установленных законом сроков, заявил первый зампредседателя ЦК партии Юрий Афонин. По его словам, коммунисты выступают за то, чтобы выборная кампания прошла в заявленные сроки. Переносить ее не нужно и вредно. Афонин признал, что ограничения из-за эпидемиологической ситуации есть, но напомнил, что в прошлом году, когда голосовали по поправкам к Конституции, ЦИК принял решение проводить его три дня. Кроме того, зампред отметил, что сейчас проходит много массовых акций в разных городах, например, фестиваль «Алые паруса» и матчи чемпионата Европы по футболу.

Ранее интернет-издание «Ура.ру» сообщило со ссылкой на близкие к Кремлю источники, что российские власти вернулись к обсуждению идеи переноса выборов с сентября на конец текущего года или следующую весну в связи с третьей волной коронавируса и ограничениями в регионах, которые не способствуют популярности единороссов.