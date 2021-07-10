Путин распорядился организовать отдых на Черном море детям, эвакуированным из лагеря в Челябинской области

Владимир Путин распорядился организовать отдых на Черном море детям, которых эвакуировали из лагеря в Челябинской области из-за природных пожаров. Сегодня о ситуации в регионе президенту докладывал губернатор Алексей Текслер. Глава государства поручил ему представить предложения по восстановлению жилья граждан, сгоревшего при пожарах.

Замглавы МЧС России Илья Денисов прибыл в Челябинскую область и рассказал, что пожарные успешно справляются с тушением лесных пожаров. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает об одном погибшем в результате пожаров. По предварительным данным, пенсионер отказался эвакуироваться, когда огонь перешел на населенный пункт.