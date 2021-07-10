На ВДНХ около 250 человек встретились с депутатом Рашкиным для обсуждения проблем реновации

В Москве возле станции метро ВДНХ около 250 человек встретились с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным для обсуждения проблем реновации. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.

«Возле станции метро ВДНХ проходит массовая встреча граждан с депутатом ГД от КПРФ Валерием Рашкиным. Сегодня, на фоне запрета митингов, такие встречи с депутатами – единственный вариант как-то выразить свою позицию. Собралось около 250 человек, что в условиях такой жары, немало. Из разных инициативных групп, из разных районов, организаций. В первую очередь КПРФ, «Левый фронт», есть люди из «Яблока», из каких-то общественных организаций, гражданские активисты» – сообщил Удальцов.

Политик рассказал об основных требованиях участников встречи. «Главная их мысль заключается в том, что в процессе реновации, которая, конечно, несет благо для тех, кто живет в старых пятиэтажных домах, нельзя нарушать права других жителей. Тех, кто проживает рядом с новыми домами, которые строятся по программе, тех, кто не хочет переезжать потому, что не все дома настолько уже изношены. Надо учитывать права граждан, по каждой проблеме проводить общественные слушания, если нужно, местный референдум, и, конечно, не создавать ситуацию, в которой в процессе реновации вместо небольших новых комфортабельных кварталов, как обещали изначально, появляются каменные джунгли высокой этажности. В свое время даже мэр Собянин обещал, что не больше 12-14 этажей будут новые дома, но зачастую сегодня там даже 25 этажей бывает и даже 30. И, конечно, уплотнение застройки серьезное, нагрузка на инфраструктуру растет, плюс не всегда соблюдаются социальные нормы жилья при переселении. К качеству новых домов по программе реновации тоже есть ряд вопросов» – объяснил Удальцов.

Политик уточнил, что на встрече не звучит «отрицание реновации», активисты, скорее, просят власти комплексно решать проблемы и соблюдать баланса интересов. «Создать при правительстве Москвы переговорную площадку, рабочую группу по проблемам реновации, чтобы все спорные, конфликтные ситуации там решать конструктивным образом, не доводя до судебных тяжб конфликтов во дворах» – отметил Удальцов.

По словам политика на месте встречи присутствует политика и автозаки, но пока никого не задержали.