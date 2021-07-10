Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявил, что партия продолжает подготовку к думским выборам

Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявил ТАСС, что партия продолжает подготовку к думским выборам, намеченным на сентябрь. По его словам, никакие варианты, связанные с переносом даты голосования, не обсуждаются. Ранее интернет издание «Ура.ру» сообщило, что российские власти обсуждают идею переноса выборов в ГД с сентября на конец текущего года или следующую весну в связи с распространением коронавирусной инфекции и запретами в регионах, которые не способствуют рейтингам «единороссов».