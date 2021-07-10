В Москве вновь можно привиться вакциной от коронавируса «КовиВак» Центра им. Чумакова

Об этом сообщается на сайте столичной мэрии. Сделать прививку этим препаратом можно в 14 павильонах «Здоровая Москва» без предварительной записи. Число поступивших в каждый павильон доз ограничено 850. Вакцинацию препаратом «КовиВак» в Москве приостановили 28 июня из-за того, что вакцина закончилась.