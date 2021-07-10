В Москве вновь можно привиться вакциной от коронавируса «КовиВак» Центра им. Чумакова

Об этом сообщается на сайте столичной мэрии. Сделать прививку этим препаратом можно в 14 павильонах «Здоровая Москва» без предварительной записи. Число поступивших в каждый павильон доз ограничено 850. Вакцинацию препаратом «КовиВак» в Москве приостановили 28 июня из-за того, что вакцина закончилась.
2021-07-10T16:37:14+03:00
2021-07-10T16:37:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:37, 10 июля 2021
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