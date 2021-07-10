В Крымском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием 13 автомобилей

По данным регионального управления МВД, машины столкнулись из-за задымления на дороге, возникшего из-за пожара на поле. В медучреждение для осмотра направлены три человека. На месте происшествия организовано реверсивное движение.
2021-07-10T16:36:19+03:00
2021-07-10T16:46:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:36, 10 июля 2021
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