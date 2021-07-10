Поиски на месте крушения Ан-26 на Камчатке с наступлением темноты приостановлены

Об этом ТАСС сообщили в администрации поселка Паланы. Днем на месте падения самолета работали водолазы. Второй бортовой самописец разбившегося самолета пока не обнаружен. Пассажирский Ан-26 разбился 6 июля. На борту находились 28 человек, выживших нет. Часть обломков находится в прибрежной полосе, часть — на сопке.
2021-07-10T16:35:14+03:00
2021-07-10T16:35:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 10 июля 2021
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