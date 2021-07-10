МЧС: Природный пожар в Челябинской области имел характер огненного шторма

По словам замглавы МЧС Ильи Денисова, природный пожар в Челябинской области имел характер огненного шторма, температура горения превышала 700 градусов. Начальник регионального управления министерства Юрий Буренко уточнил, что скорость распространения огня составила 150 метров в секунду. К настоящему времени, по данным МЧС пожарные локализовали все пять очагов возгорания, ситуация находится под контролем. Как утверждает Денисов, сил и средств в Челябинской области достаточно для защиты населенных пунктов от пожаров.

В результате лесных пожаров в Челябинской области погиб один человек. По данным местной администрации, площадь активного горения составляет 20 га, сгорели десятки домов, за медпомощью обратились 18 человек. Ранее губернатор Теслер заявил, что все пострадавшие получат единовременную выплату в 10 тыс. рублей, а в случае утраты имущества от 50 до 100 тыс. рублей.