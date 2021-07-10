В Ростове-на-Дону суд арестовал бизнесмена по обвинению в ложном доносе на банду Цапков

Ранее он утверждал, что бандиты вынудили его отдать им 74 миллиона рублей.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону до пятого сентября отправил в СИЗО кущёвского предпринимателя Александра Исюка. В решении сказано, что арестованный умышленно подал ложное заявление о совершении против него особо тяжкого преступления и сам искусственно создал доказательства обвинения.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что речь идет о деле, возбужденном против членов банды Цапков три года назад. Тогда Александр Исюк настаивал, что преступники угрожали расправой ему и его семье, если он не передаст им часть кредита на агропредприятие ЮСТ.

В свою очередь супруга главы банды Цапков Наталья Стришняя, которая считалась обвиняемой, утверждала, что это дело завели, чтобы провести рейдерский захват её собственности. В итоге, суд дело прекратил, а кущёвский предприниматель потерял статус потерпевшего. Сейчас ему грозит до шести лет колонии.

Банда Сергея Цапка действовала в станице Кущевской с начала девяностых до 2010 года. Её членов признали виновными по делу о грабежах, убийствах изнасилованиях и других преступлениях.