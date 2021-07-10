В МЧС назвали лесные пожары в Челябинской области огненным штормом

В ведомстве заявили, что защитили от огня более 1800 домов, более 40 сгорели. Поблагодарил спасателей губернатор Алексей Текслер. В МЧС сообщили, что практически все очаги пожаров в Челябинской области локализованы.
2021-07-10T16:09:03+03:00
2021-07-10T16:09:03+03:00
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16:09, 10 июля 2021
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