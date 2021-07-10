Фан-зона для болельщиков Евро завтра продолжит свою работу в Петербурге, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом

Фан-зона для болельщиков Чемпионата Европы по футболу завтра продолжит свою работу в Петербурге, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом.

В ожидании матчей гости могут посмотреть на Дворцовой площади шоу «Мосты времени» с сюжетами о лучших моментах из истории чемпионата Европы. Заполняемость зоны ограничили до 3 тыс. человек. Напомним, ранее руководство Эрмитажа критиковало то, как организовали работу этой фан-зоны. В заявлении на официальном сайте музея отмечалось, что «возведение на Дворцовой площади «лагеря» для просмотра футбольных матчей является выполнением требований УЕФА, но не соответствует традициям Санкт-Петербурга и его эстетическому духу». Отметим, до конца чемпионата для болельщиков также продолжают работу фан-зона на Конюшенной площади и площадка в спорткомплексе «Юбилейный». При этом в городе регистрируют несколько сотен заболевших в день, и растет количество выздоровевших, но при этом заняты порядка 10 тысяч коек. Когда журналисты обратили на это внимание, количество выздоровевших неожиданно упало с почти 4 тысяч до 52 человек . Также издание Фонтанка.ру сообщало, что петербургский крематорий не успевает сжигать покойников. Смольный никак не комментировал эту информацию.

Ранее Смольный ввёл новые антикоронавирусные ограничения. Однако они вступят в силу только со следующей недели.