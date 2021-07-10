В ЦИКе, «Единой России» и КПРФ заявили, что не обсуждают возможный перенос выборов в Госдуму

Источник «Интерфакса», близкий к Кремлю, сказал, что такого вопроса нет в повестке дня. Подтвердил такую позицию и зампред Центризбиркома Николай Булаев. Первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин сказал агентству, что попытки обсуждать перенос голосования — это нарушение установленных законом сроков. В свою очередь, замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов сообщил ТАСС, что их электоральная машина в своих расчетах и подготовке к выборам ориентирована на то, что думские выборы пройдут по плану в сентябре. Перминов добавил, что говорить о падении рейтинга «Единой России» некорректно.



Ранее сегодня агентство «Ура.ру» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, написало, что власти якобы вернулись к идее перенести выборы в Госдуму из-за пандемии и запретов в регионах, которые не способствуют популярности «Единой России».