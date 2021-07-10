При этом Слуцкий сказал, что ему нравится нынешняя работа, передает ТАСС. В четверг Российский футбольный союз объявил о расторжении контракта главным тренером сборной Станиславом Черчесовым из-за неудачного выступления команды России на чемпионаты Европы.
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий сказал, что ему не предлагали возглавить сборную по футболу
При этом Слуцкий сказал, что ему нравится нынешняя работа, передает ТАСС. В четверг Российский футбольный союз объявил о расторжении контракта главным тренером сборной Станиславом Черчесовым из-за неудачного выступления команды России на чемпионаты Европы.