Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий сказал, что ему не предлагали возглавить сборную по футболу

При этом Слуцкий сказал, что ему нравится нынешняя работа, передает ТАСС. В четверг Российский футбольный союз объявил о расторжении контракта главным тренером сборной Станиславом Черчесовым из-за неудачного выступления команды России на чемпионаты Европы.

