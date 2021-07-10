Армия Литвы сегодня приступила к совместному с погранслужбой патрулированию границы с Белоруссией

Военным разрешено применять оружие для самообороны, сказал в эфире национального радио Эл-эр-тэ представитель представитель Союза стрелков – добровольческой военизированной организации, интегрированной в систему Минобороны. Кроме того, сегодня на границе установлены первые 500 метров колючей проволоки. Ранее власти Литвы пожаловались на поток нелегальных мигрантов из Азии, который по их мнению направляют чиновники Белоруссии из-за обострения двусторонних отношений.