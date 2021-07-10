Губернатор Ростовской области Василий Голубев запретил массовые мероприятия

Ограничение вступает в силу с 12 июля, сообщила пресс-служба главы региона. Как передает «Интерфакс», согласно федеральному закону о выборах, запрет не распространяется на политические мероприятия, но их численность не должна превышать сто человек.
2021-07-10T15:32:14+03:00
2021-07-10T15:32:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 10 июля 2021
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