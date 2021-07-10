В КПРФ заявили, что выступают против возможной дискуссии о переносе выборов в Госдуму из-за пандемии

Первый зампредседателя ЦК партии Юрий Афонин сказал, что для этого нет оснований. Он напомнил «Интерфаксу», что сейчас проходит много массовых акций в разных городах, например, не так давно в Петербурге состоялся фестиваль «Алые паруса» и прошли матчи чемпионата Европы по футболу. Ранее некоторые СМИ со ссылкой на источник написали, что российские власти якобы изучают возможность переноса выборов в Госдуму с сентября на конец 2021 года или следующую весну из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. Зампред ЦИКа Николай Булаев сказал агентству, что Центризбирком это не обсуждает.