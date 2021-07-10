Состояние самого богатого человека в мире Джеффа Безоса всего за неделю выросло еще на 10 миллиардов долларов. Теперь журнал Forbes его оценивает в 212 миллиардов. Это связано с ростом акций основанного Безосом интернет-магазина Amazon. Пост его гендиректора миллиардер покинул ровно неделю назад. Но, как отмечает издание, акции дорожают по другой причине – Минобороны США отказалось от контракта с корпорацией Microsoft на создание облачной инфраструктуры хранения данных. Amazon оспорил эту сделку в суде и в феврале добился приостановки соглашения..