Организаторы Олимпиады в Токио расширили запрет на допуск зрителей. На днях они объявили, что не пустят болельщиков на соревнования в столичном регионе Японии. А сегодня в оргкомитете сказали, что без зрителей пройдут и состязания в префектурах Хоккайдо и Фукусима, передает ТАСС. Это связано с ухудшением ситуации с коронавирусом.



Накануне президент Международного олимпийского комитета Томас Бах отметил, что несмотря на это, за Играми будут следить по всему миру.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.