Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о восстановлении жилья пострадавших от природных пожаров в Челябинской области.

Глава государства выслушал по телефону губернатора Алексея Текслера, который рассказал ему об обстановке в области, где уже несколько дней бушуют беспрецедентные пожары. Огонь уже уничтожил не только тысячи гектаров леса, но и подобрался к поселкам и населенным пунктам. 46 жилых домов отстоять не удалось. Особенно пострадал населенный пункт Джабык, где сгорело 40 домов. Портал 74.ру сообщает, что под завалами одного из них спасатели нашли тело пенсионера, который пытался отстоять свое жилье и отказался уезжать. Несколько человек получили ожоги. Почти 180 местных жителей пришлось эвакуировать. Среди них 128 детей, которые отдыхали в местном оздоровительном лагере. Президент поручил правительству организовать для них отдых на черноморском побережье.

В области объявлен режим ЧС. К борьбе с огнем привлечены пожарные, спасатели и военнослужащие. Всего в тушении при6нимают участие более 600 человек.