Российские ученые пришли к выводу, что беременные заражаются коронавирусом втрое чаще остальных. Исследование, о котором сообщает ТАСС, провели сотрудники Кемеровского государственного медицинского университета и Читинской государственной медицинской академии. Они проанализировали данные по Сибири и Дальнему Востоку. Авторы отмечают, что у 80% заболевших беременных наблюдалось легкое и бессимптомное течение заболевания.
2021-07-10T15:03:53+03:00
2021-07-10T15:03:53+03:00
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15:03, 10 июля 2021
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