Российские ученые пришли к выводу, что беременные заражаются коронавирусом втрое чаще остальных. Исследование, о котором сообщает ТАСС, провели сотрудники Кемеровского государственного медицинского университета и Читинской государственной медицинской академии. Они проанализировали данные по Сибири и Дальнему Востоку. Авторы отмечают, что у 80% заболевших беременных наблюдалось легкое и бессимптомное течение заболевания.