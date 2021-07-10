Брюссель отчитался о выполнении обещания обеспечить страны-члены ЕС вакцинами от коронавируса. Уже поставленных препаратов должно хватить, чтобы до конца июля сделать прививки подавляющему большинству взрослого населения.

«Евросоюз сдержал свое слово», — заявила сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС получил достаточное количество вакцины, чтобы полностью вакцинировать в этом месяце по меньшей мере 70% совершеннолетних граждан. Фон дер Ляйен утверждает, что к завтрашнему дню полмиллиарда доз будут распределены между регионами ЕС. Она отметила, что прививочная кампания в европейских странах значительно ускорилась с начала года. Глава Еврокомиссии призвала сделать все, чтобы увеличить число вакцинаций, и заверила, что Брюссель готов предоставить еще больше препаратов, в том числе против новых вариантов вируса.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля болезней, на сегодняшний день, по крайней мере, одну дозу вакцины получили около 64% взрослых граждан стран ЕС. Полностью привились более 44%.

Параллельно в ряде стран Евросоюза уже заявили о готовности начать вакцинацию детей и подростков.