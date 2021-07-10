В Литве установлены первые 500 метров колючей проволоки на границе с Белоруссией. Это сообщили в инженерном батальоне, который проводит работы. Там уверяют, что преодолеть его без спецсредств невозможно. Ранее власти Литвы пожаловались на поток нелегальных мигрантов, который по их мнению направляют чиновники Белоруссии из-за обострения двусторонних отношений.