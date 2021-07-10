В Литве установлены первые 500 метров колючей проволоки на границе с Белоруссией. Это сообщили в инженерном батальоне, который проводит работы. Там уверяют, что преодолеть его без спецсредств невозможно. Ранее власти Литвы пожаловались на поток нелегальных мигрантов, который по их мнению направляют чиновники Белоруссии из-за обострения двусторонних отношений.
2021-07-10T14:32:13+03:00
2021-07-10T14:32:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 10 июля 2021
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