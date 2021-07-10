Следствие в Белоруссии отказалось отпустить из СИЗО россиянина Егора Дудникова, сообщил адвокат Антон Гашинский. По его словам, защита предлагала перевести его под домашний арест, передает «Интерфакс». 20-летний Дудников был задержан 5 мая в Минске и помещен в СИЗО КГБ. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок), по которой грозит до трех лет лишения свободы. Сообщалось, что уголовное дело против Дудникова возбудили из-за того, что россиянин озвучивал ролики для белорусской оппозиции
2021-07-10T14:31:40+03:00
2021-07-10T14:44:01+03:00
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14:31, 10 июля 2021
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