Следствие в Белоруссии отказалось отпустить из СИЗО россиянина Егора Дудникова, сообщил адвокат Антон Гашинский. По его словам, защита предлагала перевести его под домашний арест, передает «Интерфакс». 20-летний Дудников был задержан 5 мая в Минске и помещен в СИЗО КГБ. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок), по которой грозит до трех лет лишения свободы. Сообщалось, что уголовное дело против Дудникова возбудили из-за того, что россиянин озвучивал ролики для белорусской оппозиции