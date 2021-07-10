Зампред ЦИКа Николай Булаев сообщил, что Центризбирком не обсуждает перенос выборов в Госдуму из-за пандемии. Несколько членов Центризбиркома заявили «Интерфаксу», что им также неизвестно об обсуждении этого вопроса в комиссии.

Ранее в СМИ появились сообщения,что российские власти якобы изучают возможность переноса выборов в Госдуму с сентября на конец 2021 года или следующую весну из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом.