Вьетнам передал США останки двух американских солдат, погибших более полувека назад. Торжественная церемония прошла на военном аэродроме в Ханое и стала 155-й по счету с момента вывода из страны американских войск в 1973 году. По официальным данным, до сих пор не найдены тела почти двух тысяч граждан США, убитый во время войны во Вьетнаме.