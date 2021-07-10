Вьетнам передал США останки двух американских солдат, погибших более полувека назад. Торжественная церемония прошла на военном аэродроме в Ханое и стала 155-й по счету с момента вывода из страны американских войск в 1973 году. По официальным данным, до сих пор не найдены тела почти двух тысяч граждан США, убитый во время войны во Вьетнаме.
2021-07-10T14:05:04+03:00
2021-07-10T14:05:04+03:00
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14:05, 10 июля 2021
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