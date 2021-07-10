Приложение «Путешествую без CОVID-19» с сегодняшнего дня становится обязательным для въезда в Россию из стран ЕАЭС

Приложение «Путешествую без CОVID-19» с сегодняшнего дня становится обязательным для въезда в Россию из стран Евразийского экономического союза.

Гражданам Таджикистана, а также государств-членов Евразийского экономического союза, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, для пересечения границы с Россией необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус. Он должен быть сдан не ранее чем за трое суток до поездки в сертифицированных лабораториях, определенных национальными уполномоченными органами. С этого дня результат теста необходимо регистрировать в мобильного приложении «Путешествую без CОVID-19». Сотрудники пограничной службы будут это проверять. Приложение разрабатывалось Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития, и российские власти подчеркивают, что оно позволит быстрее возобновить безопасное пассажирское сообщение. До этого приложением уже пользовались приезжающие из Армении, Белоруссии и других государств, но это не было обязательным. С 1 сентября требование заработает и в отношении граждан стран СНГ.

Ранее власти разрешили привитым россиянам по возвращении на родину из-за границы не сдавать ПЦР-тест.