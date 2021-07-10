Еще два фонда, связанных с Михаилом Ходорковским попал в реестр нежелательных организации. Вместе с ним список пополнили четыре европейских НПО.

В списке нежелательных организаций теперь значатся французская «Европейский выбор», чешское «Общество свободы информации», а также зарегистрированные в Великобритании «Оксфордский российский фонд», «Фонд будущее России» и «Фонд Ходорковского». Все они, как отметили в Министерстве юстиции, включены в перечень в соответствии с законом о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека.

Ранее деятельность этих организаций признала нежелательной Генеральная прокуратура. В ведомстве считают, что перечисленные НПО угрожают основам конституционного строя и безопасности государства.

В этом списке есть сразу две организации, имеющие отношения к оппозиционному политику Михаилу Ходорковскому. Фонд, который носит его фамилию, появился еще 2004-ом году, он поддерживал различные образовательные проекты. В свою очередь «Оксфордский российский фонд» занимается распределением стипендий для студентов. Сам бывший глава «Юкоса» сказал в эфире телеканала «Дождь», что НПР, о которых идёт речь, это благотворительные проекты, и отношения к политике они не имеют.

Ранее движения «Открытая Россия», также связанное с Михаилом Ходорковским, прекратило существование из-за ужесточения российского законодательства. Через несколько дней после этого по обвинениям в участии в нежелательной организации арестовали бывшего директора организации Андрея Пивоварова.