Владимир Путин поручил главе Челябинской области обеспечить отдых на Черном море детям из пострадавших районов. Об этом сообщили в Кремле. В регионе бушуют лесные пожары, за ночь, по данным МЧС, их площадь выросла почти втрое до 14 тысяч гектаров. Найдено тело одного погибшего. Сгорели более 40 домов. В МЧС уверяют, что спасли от огня более 1800 и отмечают, что пожар имел характер огненного шторма. Его трудно тушить из-за сильного ветра, отметил губернатор Алексей Текслер.
По данным властей, от дыма пострадали около 20 человек.
Владимир Путин поручил главе Челябинской области обеспечить отдых на Черном море детям из пострадавших районов
Владимир Путин поручил главе Челябинской области обеспечить отдых на Черном море детям из пострадавших районов. Об этом сообщили в Кремле. В регионе бушуют лесные пожары, за ночь, по данным МЧС, их площадь выросла почти втрое до 14 тысяч гектаров. Найдено тело одного погибшего. Сгорели более 40 домов. В МЧС уверяют, что спасли от огня более 1800 и отмечают, что пожар имел характер огненного шторма. Его трудно тушить из-за сильного ветра, отметил губернатор Алексей Текслер.