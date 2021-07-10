Владимир Путин поручил главе Челябинской области обеспечить отдых на Черном море детям из пострадавших районов. Об этом сообщили в Кремле. В регионе бушуют лесные пожары, за ночь, по данным МЧС, их площадь выросла почти втрое до 14 тысяч гектаров. Найдено тело одного погибшего. Сгорели более 40 домов. В МЧС уверяют, что спасли от огня более 1800 и отмечают, что пожар имел характер огненного шторма. Его трудно тушить из-за сильного ветра, отметил губернатор Алексей Текслер.



По данным властей, от дыма пострадали около 20 человек.