Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что в тюрьмах Дамаска не осталось российских детей. По ее словам, они все были вывезены в Россию. Кузнецова добавила, что «самая тяжелая ситуация» с возвращением российских детей из Сирии обстоит с лагерем беженцев Эль-Холь, передает ТАСС. Она не пояснила, как в этой стране оказались несовершеннолетние россияне. По данным СМИ, это могут быть дети россиян, которые воевали в рядах запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Как добавляет агентство, с 2017 году из Ирака и Сирии в Россию перевезли более 340 детей.
2021-07-10T13:32:43+03:00
2021-07-10T13:32:43+03:00
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13:32, 10 июля 2021
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