Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что в тюрьмах Дамаска не осталось российских детей. По ее словам, они все были вывезены в Россию. Кузнецова добавила, что «самая тяжелая ситуация» с возвращением российских детей из Сирии обстоит с лагерем беженцев Эль-Холь, передает ТАСС. Она не пояснила, как в этой стране оказались несовершеннолетние россияне. По данным СМИ, это могут быть дети россиян, которые воевали в рядах запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Как добавляет агентство, с 2017 году из Ирака и Сирии в Россию перевезли более 340 детей.