Партия роста подала документы в ЦИК о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму. Общефедеральную часть списка возглавили член комиссии по делам инвалидов при президенте РФ Ксения Безуглова, депутат Гордумы Томска Елена Ульянова и режиссер Ирина Миронова. Председатель партии Борис Титов на выборах возглавит московскую региональную группу. Ранее сегодня документы в ЦИК принесли представители партии «Зеленая альтенартива», а до этого еще 10 партий.