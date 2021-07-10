Партия роста подала документы в ЦИК о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму. Общефедеральную часть списка возглавили член комиссии по делам инвалидов при президенте РФ Ксения Безуглова, депутат Гордумы Томска Елена Ульянова и режиссер Ирина Миронова. Председатель партии Борис Титов на выборах возглавит московскую региональную группу. Ранее сегодня документы в ЦИК принесли представители партии «Зеленая альтенартива», а до этого еще 10 партий.
2021-07-10T13:32:13+03:00
2021-07-10T13:32:13+03:00
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13:32, 10 июля 2021
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