Жена артиста Петра Мамонова сообщила, что ему стало чуть лучше. По словам Ольги Мамоновой, врачи сегодня оценили его состояние как тяжелое, а не крайне тяжелое как было в течении 9 дней, передает ТАСС. 70-летний певец, поэт и актер находится в реанимации в столичной больнице в Коммунарке. Он заразился коронавирусом и все еще остается на аппарате искусственной вентиляции легких.
2021-07-10T13:31:53+03:00
2021-07-10T13:31:53+03:00
https://echo.msk.ru/news/2868820-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:31, 10 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…