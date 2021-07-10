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13:31, 10 июля 2021

Жена артиста Петра Мамонова сообщила, что ему стало чуть лучше

Жена артиста Петра Мамонова сообщила, что ему стало чуть лучше. По словам Ольги Мамоновой, врачи сегодня оценили его состояние как тяжелое, а не крайне тяжелое как было в течении 9 дней, передает ТАСС. 70-летний певец, поэт и актер находится в реанимации в столичной больнице в Коммунарке. Он заразился коронавирусом и все еще остается на аппарате искусственной вентиляции легких.


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