Жена артиста Петра Мамонова сообщила, что ему стало чуть лучше. По словам Ольги Мамоновой, врачи сегодня оценили его состояние как тяжелое, а не крайне тяжелое как было в течении 9 дней, передает ТАСС. 70-летний певец, поэт и актер находится в реанимации в столичной больнице в Коммунарке. Он заразился коронавирусом и все еще остается на аппарате искусственной вентиляции легких.