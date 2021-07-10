Глава Еврокомиссии объявила, что у ЕС достаточно вакцины, чтобы к концу июля привить 70% населения. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз сдержал свое слово, передает ТАСС. Параллельно с вакцинацией взрослых в Евросоюзе уже запущена вакцинация детей и подростков.
2021-07-10T13:31:35+03:00
2021-07-10T13:35:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2868818-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:31, 10 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…