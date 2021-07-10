Глава Еврокомиссии объявила, что у ЕС достаточно вакцины, чтобы к концу июля привить 70% населения. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз сдержал свое слово, передает ТАСС. Параллельно с вакцинацией взрослых в Евросоюзе уже запущена вакцинация детей и подростков.