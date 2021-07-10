В МЧС заявили, что защитили от огня в Челябинской области более 1800 домов. Пожар имел характер огненного шторма с температурой свыше 700 градусов, сказал заместитель главы ведомства Илья Денисов, передает ТАСС. По его словам, сгорели 72 строения, из них более 40 жилых. Из двух деревень эвакуировали почти 180 человек, большинство из них дети. Найдено тело одного погибшего. Около получаса назад в Кремле сообщили, что президент Владимир Путин выслушал доклад челябинского губернатора Алексея Текслера и поручил сформулировать предложения по восстановлению утраченного жилья.