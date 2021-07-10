В Кемеровской области сегодня завершается празднование 300-летия Кузбасса. По распоряжению губернатора Сергея Цивилёва юбилей отмечали почти неделю, несмотря на напряжённую ситуацию в регионе с коронавирусом.

Юбилей Кузбасс, что называется, отмечает с размахом. В регион во вторник даже приезжал Владимир Путин. Сегодня пройдут основные торжества, а всего их было около двухсот. В Кемерово проведут фестиваль национальных культур. В административном центре Кемеровской области, а также Новокузнецке — втором по численности населения городе Кузбасса — выступят популярные исполнители. Среди хедлайнеров обещаны группы Фабрика, Дискотека Авария и Диана Арбенина. Вход свободный. Концерт в Кемерово пройдет на новой площади в центре города, она вмещает до 50-ти тысяч зрителей. Сразу в шести городах региона авиационная группа Стрижи устроит воздушные показы. Завершится празднование салютом по всей Кемеровской области, который как концерты и другие мероприятия, как пишут региональные СМИ, посетит много людей. Между тем ситуация с коронавирусом в Кузбассе остаётся сложной. Каждые сутки там выявляют около 180-ти заражённых. Чиновники впрочем, уверяют, что праздничные мероприятия проходят с соблюдением санитарных норм.

Ранее глава региона продлил до конца месяца ограничения из-за ковида. В закрытых помещениях нельзя собираться больше полусотне человек, а предприятиям общепита — работать ночью. Помимо этого треть сотрудников компаний должна быть на удалёнке.