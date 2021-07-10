Временно исполняющий обязанности главы Дагестана дал показания по делу бывшего сослуживца, обвиняемого в мошенничестве

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана генерал-полковник Сергей Меликов дал показания по делу его бывшего сослуживца Сергея Милейко, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах.

Допрос бывшего заместителя главы Росгвардии, а ныне губернатора занял менее часа. Издание Коммерсант сообщает, что на вопросы он отвечал четко и быстро, не позволяя себе лишних эмоций. По словам Меликова Росгвардия вообще не владела недвижимостью, в хищении которой обвиняется Милейко, который занимал должность заместителя по тылу. Ведомственный дом в Балашихе был передан в муниципальную собственность, но при этом жена Милейко открыла в одном из помещений салон Красоты. В деле оказалась всего одна подпись Милейко под документом, касавшимся означенного дома, однако сам он полагает, что она могла быть сделана кем-то из коллег с помощью факсимиле. Милейко и еще один фигурант дела майор Кирилл Прокудин, начальник квартирно-эксплуатационного отдела бывшей дивизии Дзержинского, ныне ОДОН, своей вины не признают.

Генерал Милейко может получить статус обвиняемого по другому крупному делу – эпизоду с поставками формы по завышенным расценкам, в результате которого бюджет не досчитался более 600 миллионов рублей.