В Кремле сообщили, что Владимир Путин принял по телефону доклад челябинского губернатора по ситуации с пожарами. Президент поручил ему внести предложения по восстановлению утраченного жилья, передает ТАСС. По данным МЧС, сгорели более 40 жилых домов в двух деревнях. Найдено тело одного погибшего.

Жители одного из поселков сказали сетевому изданию Readovka, что пожарных не хватает и они готовы тушить огонь сами.

Ранее сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что ситуация лучше, чем вчера. По его словам, угрозы населенным пунктам нет, передает ТАСС.

Пожарным и сотрудникам других служб удалось отстоять от огня в Челябинской области свыше 1 800 домов. Об этом сообщил в субботу замглавы МЧС Илья Денисов.

«Несмотря на очень тяжелую ситуацию, благодаря слаженным действиям пожарных, лесных служб, добровольцев в семи населенных пунктах удалось отстоять от огня свыше 1 800 домов. Сгорело 72 строения. Таким образом, нам удалось минимизировать последствия от огненной стихии», — сказал Денисов на оперативном совещании на месте ЧС.

Руководитель лесного отдела Гринпис Алексей Ярошенко уверен, что причиной пожара стал человек. Об этом он рассказал в интервью «Эху».

Ярошенко отметил, что переданные регионам лесные полномочия финансируются меньше, чем нужно, и на такие деньги сложно выстроить хорошую систему охраны.