В России зафиксирован новый максимум смертей от коронавируса за сутки за всю пандемию.

За последние сутки коронавирусом в стране заразились вновь свыше 25 тысяч человек, скончались от последствий COVID-19 752 пациента. Такие данные приводит оперативный штаб. Предыдущий максимум отмечался в минувший вторник. Больше всего умерших – свыше 100 – в Москве и Санкт-Петербурге. Общее число смертей, по данным штаба, превысило 142 250. Инфицированных 5 миллионов 758 тысяч 300.

Вице-премьер Татьяна Голикова накануне заявила, что смертность в июне почти на 14% выше аналогичного периода прошлого года. Она объяснила это резким подъемом заболеваемости в связи с распространением нового штамма «дельта». Исходя из официальных данных, третья волна COVID-19 уже стала более масштабной, чем осенняя вспышка заболеваемости, — ежедневная оперативная смертность в среднем выросла более чем на 50% по сравнению со второй волной.

Между тем данные оперативного штаба отличаются от данных федеральной службой статистики, которая только с апреля прошлого года по апрель нынешнего насчитал 270 тысяч летальных исходов. Разница связана с методологией подсчета: Росстат включает в свою статистику умерших и от других заболеваний на фоне COVID-19, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти.

Агентство Рейтер на основе вчерашней публикации Росстата подсчитало, что избыточная смертность в России с апреля прошлого года по май нынешнего составила около 430 тысяч человек. Некоторые эпидемиологи считают, что эта цифра лучше отражает реальное число умерших от COVID-19.

Огромные цифры избыточной смертности в России связаны с неготовностью системы здравоохранения к пандемии, отметил в интервью нашей радиостанции первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.



Валерий Рязанский добавил, что избыточная смертность существенно ниже в тех странах, где хорошо развито первичное звено здравоохранения.

Ранее в нашем эфире главный врач столичной больницы номер 40 в Коммунарке Денис Проценко отмечал, что лечить пациентов с коронавирусом стало сложнее.



На фоне высокой смертности власти разных уровней регулярно призывают делать прививки от коронавируса. По словам медиков, это дает защиту от наиболее тяжелых последствий.

Мэр Москвы предупредил, что вакцинация является единственной альтернативой полному карантину. Сергей Собянин подчеркнул, что речь идет прежде всего о сфере торговли и услуг.



Накануне Собянин сообщил, что Москве удалось выйти на уровень 110 тысяч прививок в день.