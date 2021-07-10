Власти Гаити попросили США ввести войска после убийства президента страны. В правительстве островного государства отметили, что сделали запрос о военной помощи после того, как президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен заявили о готовности помочь стране. Чиновники пояснили, что в дополнительной защите нуждаются критически важные объекты инфраструктуры. Президент Жовенель Моиз был убит своей резиденции в ночь на среду. Полиция объявила, что нападавшие были наемниками из Колумбии и США, часть подозреваемых задержана.
2021-07-10T12:32:34+03:00
2021-07-10T12:32:34+03:00
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12:32, 10 июля 2021
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