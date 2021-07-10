В Афганистане идут бои за Кандагар, второй по численности жителей город страны. Телеканал «Толо ньюс» передает, что правительственные силы смогли остановить наступление талибов. Накануне советник президента Афганистана призвал Россию, Индию и Китай о помощи в борьбе с талибами. При этом представители запрещенной в России терррористической организации «Талибан» провели переговоры в Москве и накануне заявили, что контролируют уже 85% территории Афганистана. Ситуация в стране резко обострилась из-за вывода американских войск.