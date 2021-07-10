В Афганистане идут бои за Кандагар, второй по численности жителей город страны. Телеканал «Толо ньюс» передает, что правительственные силы смогли остановить наступление талибов. Накануне советник президента Афганистана призвал Россию, Индию и Китай о помощи в борьбе с талибами. При этом представители запрещенной в России терррористической организации «Талибан» провели переговоры в Москве и накануне заявили, что контролируют уже 85% территории Афганистана. Ситуация в стране резко обострилась из-за вывода американских войск.
2021-07-10T12:32:12+03:00
2021-07-10T12:32:12+03:00
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12:32, 10 июля 2021
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