Суд в Ростове-на-Дону арестовал бизнесмена, который заявил о вымогательстве от членов банды Цапков. Александр Исюк обвиняется в ложном доносе, передает ТАСС. Он утверждает, что преступники, которые больше 20 лет действовали в станице Кущевская, вымогали у него 70 миллионов рублей. Дело по заявлению бизнесмена возбудили в 2019 году, а в этом году его закрыли, и сам предприниматель стал обвиняемым.
2021-07-10T12:31:42+03:00
2021-07-10T12:31:42+03:00
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12:31, 10 июля 2021
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