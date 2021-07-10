Суд в Ростове-на-Дону арестовал бизнесмена, который заявил о вымогательстве от членов банды Цапков. Александр Исюк обвиняется в ложном доносе, передает ТАСС. Он утверждает, что преступники, которые больше 20 лет действовали в станице Кущевская, вымогали у него 70 миллионов рублей. Дело по заявлению бизнесмена возбудили в 2019 году, а в этом году его закрыли, и сам предприниматель стал обвиняемым.